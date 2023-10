Coleção da Louis Vuitton recebe ovação em Paris apesar de protesto de ambientalistas

A coleção primavera/verão 2024 feminina da Louis Vuitton, apresentada nesta segunda-feira (2) em Paris, recebeu uma ovação do público, contrastando com um protesto realizado por ambientalistas do lado de fora do evento.

Um dos manifestantes, o influenciador Jeremstar, vestiu-se de "cobra desmembrada" para protestar contra o uso de peles exóticas pela marca. Ele foi brevemente detido e algemado, anunciou a associação de defesa dos direitos dos animais Peta.

Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, o influenciador exibia a mensagem "Louis Vuitton: pare com as peles exóticas!" diante de centenas de curiosos reunidos em frente ao local do desfile.