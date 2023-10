Chanceleres da UE celebram reunião 'histórica' de apoio em Kiev

"Estamos aqui, convocados para uma reunião histórica dos ministros das Relações Exteriores na Ucrânia, país candidato e futuro membro da UE", afirmou o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell, em um comunicado divulgado nas redes sociais.

A reunião acontece durante a contraofensiva da Ucrânia à invasão russa, que começou em fevereiro de 2022, e no momento em que o país pressiona para entrar no bloco, onde os 27 Estados-membros começam a demonstrar divergências sobre o apoio a Kiev.

Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) se encontraram nesta segunda-feira (2) em Kiev para a primeira reunião fora das fronteiras do bloco, considerada "histórica" e para expressar solidariedade à Ucrânia.

Os 27 membros da UE permaneceram em grande parte unidos no apoio à Ucrânia, com 11 série de sanções à Rússia e gastos de bilhões de euros para enviar armas a Kiev.

A nova embaixadora da UE na Ucrânia, Katarina Mathernova, declarou em uma entrevista à imprensa ucraniana na sexta-feira que a adesão do país em 2030 é um objetivo "realista".

A Ucrânia obteve o status de país candidato a integrar a UE em junho de 2022, mas sem um calendário para as negociações de adesão.

"Estamos aqui para expressar nossa solidariedade e nosso apoio ao povo ucraniano", acrescentou, antes de destacar, no entanto, que o encontro é "informal".

Porém, o temor de fissuras no bloco aumenta com a preocupação do apoio reforçado dos Estados Unidos, principal suporte de Kiev.

A Hungria, principal aliada da Rússia na UE, pode se unir à Eslováquia depois que o populista Robert Fico, que é contrário à continuidade do apoio à Ucrânia, venceu as eleições no fim de semana.

Também foram registradas tensões entre Kiev e alguns de seus principais apoiadores no leste da Europa, em particular a Polônia, devido à chegada de cereais ucranianos a seus mercados.