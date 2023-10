Bilionário britânico cogita adquirir participação minoritária no United

O bilionário britânico Jim Ratcliffe, candidato à compra do Manchester United, está considerando modificar sua oferta para entrar finalmente no capital do clube como acionista minoritário, informou a imprensa nesta segunda-feira (2).

Ratcliffe, fundador do gigante químico INEOS e proprietário do Nice, da Ligue 1 francesa, é um dos principais candidatos à compra do histórico clube inglês, juntamente com o banqueiro catariano Jassim Bin Hamad al-Thani.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a Sky News, Ratcliffe poderia agora buscar uma participação de cerca de 25% como parte de uma proposta destinada a encerrar o longo processo de venda, enquanto inicialmente desejava uma aquisição majoritária.