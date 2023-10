Bangladesh vive sua pior epidemia de dengue com mais de 1.000 mortos este ano

Mais de 1.000 pessoas morreram de dengue em Bangladesh desde o início do ano, segundo dados oficiais, a pior epidemia desta doença na história do país.

O Ministério da Saúde do oitavo país mais populoso do mundo informou que 1.006 pessoas morreram em 2023, entre 200 mil casos confirmados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Organização Mundial da Saúde (OMS) enviou especialistas para o país e ajuda as autoridades a reforçarem a vigilância, aumentar a capacidade laboratorial e melhorar a comunicação com as comunidades afetadas.