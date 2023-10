Ataque de supostos jihadistas mata 29 soldados no Níger

Vinte e nove soldados morreram em um ataque no oeste do Níger, na ação mais violenta desde que os militares tomaram o poder no final de julho neste país africano assolado pela violência jihadista, anunciou o Ministério da Defesa nesta segunda-feira (2).

"Um destacamento das forças de segurança foi alvo de um ataque complexo no noroeste de Tabatol, combinando o uso de artefatos explosivos improvisados e veículos camicase por mais de uma centena de terroristas", indicou a pasta em um comunicado lido na televisão nacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O saldo provisório deste ataque é o seguinte: no lado amigo, 29 soldados caíram como heróis e dois ficaram gravemente feridos", acrescenta o texto, que destaca que também morreram "dezenas de terroristas".