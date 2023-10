Alcaraz e Medvedev avançam às semifinais em Pequim

Os números dois e três do ranking mundial, o espanhol Carlos Alcaraz e o russo Daniil Medvedev, se classificaram nesta segunda-feira (2) para as semifinais do torneio ATP de Pequim.

Nas quartas de final, Medvedev superou o francês Ugo Humbert (FRA) por 6-4, 3-6, 6-1. Agora, ele enfrentará o alemão Alexander Zverev, que derrotou o chileno Nicolás Jarry por 6-1, 6-7 (5/7) e 6-3.

Do outro da chave, Alcaraz venceu o norueguês Casper Ruud por 6-4 e 6-2. Nas semifinais, ele enfrentará o vencedor do duelo entre o italiano Jannik Sinner e o búlgaro Grigor Dimitrov.