Turquia bombardeia posições do PKK no Iraque após atentado em Ancara

A Turquia bombardeou, neste domingo (1), alvos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no Curdistão iraquiano, depois de um atentado suicida que deixou dois feridos no centro da capital, Ancara. O PKK, grupo armado considerado terrorista pela Turquia e por países ocidentais, reivindicou o ataque, ocorrido horas antes da abertura da nova sessão parlamentar, que deve validar a entrada da Suécia na Otan. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em seu discurso nesta sessão, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que "os desajustados que ameaçam a paz e a segurança dos cidadãos nunca vão alcançar seus objetivos".

O ataque suicida teve como alvo a sede da Polícia. O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, explicou à imprensa que um dos agressores detonou os explosivos que levava consigo e o outro foi morto "com um tiro na cabeça". Este foi o primeiro ataque reivindicado pelo PKK desde outro praticado em setembro de 2022, no qual um policial morreu. Em resposta, a Turquia lançou uma "operação aérea" no norte do Iraque para "neutralizar o PKK", na qual destruíram "20 alvos utilizados por terroristas", informou o Ministério da Defesa. "Aviões do exército turco bombardearam setores (...) da região de Bradost por volta das 21h20 (15h20 em Brasília), assim como a aldeia de Badran", informou à AFP Ihsan Chelabi, prefeito de Sidakan, perto da fronteira com a Turquia e o Irã.

A sede da Polícia atacada fica dentro do recinto do Ministério do Interior, em uma área que abriga outros prédios do governo e o Parlamento. A explosão, ocorrida às 09h30 (03h30 de Brasília), foi ouvida em um raio de vários quilômetros e feriu dois policiais, que não correm risco de vida, segundo o ministério. Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra um veículo cinza parando lentamente em frente à sede da Polícia. Um dos agressores desce do carro e avança, com uma arma na mão, antes de detonar os explosivos que levava consigo em frente à guarita do policial de guarda.

Um segundo homem sai do veículo, mas desaparece das imagens, engolido pela fumaça e pela poeira gerados pela explosão. Depois, é morto pela polícia. O ministro do Interior pediu que a imprensa pare de divulgar as imagens do atentado nas redes sociais.