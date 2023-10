Teto de igreja desaba durante missa e deixa sete mortos no México

Ao menos sete pessoas morreram e dez ficaram feridas, neste domingo (1), no desabamento do teto de uma igreja durante uma missa na localidade de Ciudad Madero, no estado mexicano de Tamaulipas (nordeste), informou o governo local.

"Confirma-se a morte de sete pessoas. Além disso, foram resgatadas dez, que estão feridas", informou, por meio de nota, a assessoria de Segurança do governo do estado, acrescentando que está trabalhando para resgatar as pessoas presas.