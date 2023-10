Roma bate Frosinone e volta a vencer no Italiano; Juventus empata

O resultado permite aos 'giallorossi' encerrar uma sequência negativa, depois do empate em 1 a 1 com o Torino e a derrota amarga para o Genoa por 4 a 1.

Os gols do jogo no estádio Olímpico da capital foram marcados pelo belga Romelu Lukaku (21') e por Lorenzo Pellegrini (83'), ambos com assistência do argentino Paulo Dybala.

Depois de dois jogos sem vencer, a Roma se reencontrou com a vitória ao derrotar o Frosinone (10º) por 2 a 0 neste domingo, pela 7ª rodada do Campeonato Italiano, que também teve o empate sem gols entre Atalanta e Juventus.

Mesmo com a vitória, o time do técnico José Mourinho se mantém na parte de baixo da tabela, agora na 12ª posição, com 8 pontos.

A Roma pode continuar sua ascensão na próxima rodada, com um confronto teoricamente mais fácil contra o lanterna Cagliari, na semana que vem.

Mais cedo, Juventus (4ª) empatou em 0 a 0 em sua visita à Atalanta (5ª), um resultado que afastou o time de Turim dos primeiros colocados na tabela de classificação.

A líder é a Inter de Milão, que no sábado goleou a Salernitana (18ª) por 4 a 0, com quatro gols do argentino Lautaro Martínez.

Por sua vez, o Milan, que bateu a Lazio (15ª) por 2 a 0, é o segundo colocado, com os mesmos 18 pontos da Inter, mas em desvantagem no critério de saldo de gols.

Atual campeão, o Napoli goleou o Lecce (7º) por 4 a 0 e subiu para a terceira colocação com 14 pontos, mesma pontuação alcançada pela Juventus com o empate em Bérgamo.