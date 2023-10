Primeiro-ministro da Nova Zelândia contrai covid-19 durante campanha eleitoral

O líder do Partido Trabalhista afirmou que começou a sentir os sintomas de um resfriado no sábado e cancelou a maioria dos compromissos do fim de semana.

"Depois de uma noite difícil, acordei esta manhã me sentindo bastante mal e acabei de receber o resultado do teste", publicou no Instagram, com uma fotografia de um teste rápido de antígeno.

"Vou tentar manter o maior número possível de compromissos de campanha de forma remota", acrescentou.

Hipkins substituiu em janeiro a ex-primeira-ministra Jacinda Ardern. O isolamento acontece no momento em que os trabalhistas aparecem em segundo lugar nas pesquisas.

Uma pesquisa divulgada durante a semana mostrou que os trabalhistas têm 27% das intenções de voto, contra 37% para o Partido Nacional (centro-direita), de Christopher Luxon.

As eleições acontecerão em 14 de outubro.