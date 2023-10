Partido populista contrário à ajuda para Ucrânia vence eleições na Eslováquia

O partido do ex-primeiro-ministro Robert Fico recebeu 23% dos votos e superou a legenda de centro Eslováquia Progressista, com 18%.

O partido populista Smer-SD, contrário à ajuda à Ucrânia e que critica tanto a União Europeia (UE) como a Otan, venceu as eleições legislativas de sábado na Eslováquia, segundo os resultados anunciados neste domingo.

"Isto não significa que eu não possa criticar coisas que não me agradam na UE", disse.

Analistas acreditam que um governo de Fico pode mudar a política externa eslovaca para algo parecido com o que faz o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban.

Durante a campanha, o ex-premiê prometeu que a Eslováquia interromperia o envio de ajuda à Ucrânia e defendeu que o país tenha relações melhores com a Rússia.

O Hlas-SD é liderado por Peter Pellegrini, que assumiu o cargo de primeiro-ministro em 2018, depois da renúncia de Fico ao posto de chefe de Governo em meio aos protestos no país devido ao assassinato do jornalista Jan Kuciak e sua companheira.

Um possível aliado será o partido esquerdista Hlas-SD, criado em 2020, quando um grupo de deputados do Smer abandonou a legenda. A formação conseguiu 27 cadeiras no Parlamento.

O Smer-SD conquistou 42 cadeiras das 150 do Parlamento e precisará formar uma coalizão para governar o país.

Pellegrini declarou à imprensa que não é uma boa ideia ter dois ex-primeiros-ministros no mesmo governo, mas que isto "não significa que uma coalizão deste tipo seja impossível".

Kuciak revelou as ligações entre a máfia italiana e o governo de Fico em sua última reportagem, publicada de maneira póstuma.

"Talvez ele não integre o gabinete. Poderia ser o presidente do Parlamento, já exerceu o cargo no passado e fez um bom trabalho", comentou.

Os dois partidos estabeleceram uma aliança no passado com o nacionalista Partido Nacional Eslovaco (SNS), que conseguiu 10 cadeira no Parlamento, para alcançar a maioria de 79 legisladores.

Fico já formou governo duas vezes com o SNS, que também é contrário à ajuda para a Ucrânia.

A Eslováquia é uma das principais contribuintes na ajuda para a Ucrânia, levando em consideração o PIB do país.

O ministro eslovaco da Defesa, Martin Sklenar, visitou Kiev antes da eleição. No dia da votação, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky agradeceu o apoio da Eslováquia.

A campanha foi marcada por elevados índices de desinformação na internet, com vários ataques ao presidente do partido Eslováquia Progressista, Michal Simecka, que é vice-presidente do Parlamento Europeu.

Um estudo da organização Globsec mostrou no ano passado que a maioria dos eslovacos acredita em teorias da conspiração.

A Eslováquia virou um país independente em 1993, após a separação pacífica da República Tcheca, depois que a ex-Tchecoslováquia acabou em 1989 com quatro décadas de governo comunista.

