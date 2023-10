Migrantes venezuelanos detidos na Guiana

Os migrantes chegaram a bordo de um pesqueiro antigo à costa da aldeia de Vergenoegen, na margem leste do território de Essequibo, uma região entre a Venezuela e a Guiana, sobre a qual os dois países têm reivindicações desde o século XIX.

O comandante da divisão para as ilhas Demerara Ocidental-Esequibo, Mahendra Siwnarine, informou que as 45 pessoas foram indiciadas por funcionários do departamento de imigração.

"São venezuelanos que já têm família aqui, mas não apresentaram passaportes, e sim os documentos de identidade venezuelanos", explicou Siwnarine.

As autoridades calculam que 35.000 venezuelanos estão na Guiana. O grupo fugiu da crise socioeconômica e política em seu país.

