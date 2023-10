Lula deixa hospital dois dias depois de cirurgia no quadril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou ao Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência, neste domingo (1), dois dias depois de ter se submetido a uma cirurgia no quadril.

"Recebi alta e já estou no Palácio da Alvorada, de onde irei trabalhar nas próximas semanas. Obrigado pelas orações e todas as mensagens de carinho. Estou me recuperando para trabalhar ainda mais pelo Brasil e correr uma maratona", escreveu o presidente em sua conta na rede social X (antigo Twitter).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula, de 77 anos, vai continuar sua recuperação no Alvorada, informou mais cedo à AFP a Secretaria de Comunicação Social da Presidência.