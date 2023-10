Jogadores do PSG se desculpam por cânticos ofensivos ao Olympique de Marsella

Os jogadores do Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi e Layvin Kurzawa, convocados pela comissão disciplinar da Liga de Futebol Profissional (LFP) da França depois de proferirem cânticos ofensivos contra o Olympique de Marselha, pediram desculpas neste domingo (1º), afirmando "lamentar sinceramente" suas palavras.

No domingo passado, os quatro jogadores foram gravados entoando um cântico com insultos aos marselheses durante a comemoração da vitória do PSG por 4 a 0 sobre o Olympique, no Parque dos Príncipes.

"Lamentamos sinceramente pelas palavras que não deveríamos ter pronunciado", afirmaram em suas redes sociais (Instagram e X, antigo Twitter), e "queremos pedir perdão".