Goleiro que ficou inconsciente na Holanda segue em recuperação

O goleiro Etienne Vaessen, do RKC Waalwijk, que no sábado ficou inconsciente depois de um choque com o atacante do Ajax Brian Brobbey, passou uma "boa noite" e segue em recuperação, informou seu clube neste domingo (1º).

"Após a nossa atualização de ontem à noite, podemos informar que o nosso goleiro Etienne Vaessen teve uma boa noite e continua com sua recuperação", informou o Waalwijk em um comunicado.

"Para Etienne é importante, por enquanto, poder se recuperar em paz nas próximas horas e dias. Gostaríamos, portanto, de pedir que a ele e sua família seja dado tempo e descanso para isso", acrescenta a nota.