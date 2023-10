Forest e Brentford empatam em jogo isolado da rodada do Inglês

Nottingham Forest e Brentford empataram em 0 a 0 no único jogo disputado neste domingo (1º) pela 7ª rodada do Campeonato Inglês.

O Brentford parecia com a vitória encaminhada, depois que Christian Norgaard abriu o placar (58').

Mas apenas sete minutos depois, o Forest selou o empate com o oportunista Nico Domínguez, que ganhou no alto do goleiro e mandou a bola para as redes de cabeça.