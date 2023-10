Ex-presidente dos EUA Jimmy Carter completa 99 anos

Líderes mundiais, celebridades e pessoas comuns enviaram suas felicitações ao quase centenário político, enquanto a Casa Branca exibiu em seu jardim um bolo de madeira gigante com 39 velas para o 39º chefe de Estado da história do país.

O anúncio, em fevereiro por parte do Centro Carter, de que o ex-presidente passaria o "tempo restante" em casa com sua família na pequena cidade de Plains, Geórgia, enquanto recebia cuidados paliativos foi interpretado como o prelúdio de sua morte.

Carter já havia superado um câncer cerebral aos 90 anos.

Desde o anúncio, a família informa que Carter, prêmio Nobel da Paz e ex-agricultor de amendoim, dorme muito, mas também continua assistindo partidas de beisebol e comendo seu sorvete preferido, de manteiga de amendoim.

No último fim de semana, ele fez uma aparição no Festival do Amendoim de Plains, participando do desfile ao lado de sua esposa, Rosalynn, de 96 anos.

Seu neto, Jason Carter, disse ao jornal USA Today no mês passado que o casal estava "chegando ao final", mas que "estavam indo tão bem como se pode esperar".

A biblioteca presidencial de Carter em Atlanta adiou uma celebração em homenagem ao ex-presidente na quinta-feira, devido à ameaça da possível paralisação do governo federal, evitada no último minuto no sábado.