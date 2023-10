EUA e ONU condenam assédio judicial a tribunal eleitoral da Guatemala

O governo americano e as Nações Unidas condenaram, neste domingo (1), o cerco judicial ao Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), da Guatemala, e disseram que a ação "mina" a transição pacífica do poder no país após as eleições presidenciais. Na sexta-feira, a Promotoria Especial contra a Impunidade (FECI) da Guatemala fez uma batida na sede do TSE e apreendeu as atas das eleições no dia seguinte. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em uma cena caótica, policiais e representantes da Promotoria entraram em confronto com juízes do TSE, enquanto confiscavam caixas contendo atas de votação.

A operação foi realizada em resposta às denúncias de irregularidades no processo eleitoral, segundo o promotor Rafael Curruchiche. A procuradora-geral Consuelo Porras e Currunchiche, a cargo das operações contra o TSE, são apontados pelos Estados Unidos como "corruptos" e "antidemocráticos". "Os Estados Unidos estão gravemente preocupados" com a nova batida realizada na sede do TSE, declarou, em nota, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller. Trata-se de uma "ação antidemocrática (que) mina as instituições democráticas da Guatemala", acrescentou. "O povo guatemalteco falou. Sua voz deve ser respeitada", concluiu. Esta foi a quarta batida realizada na sede do TSE em dois meses, depois que o social-democrata Bernardo Arévalo venceu o segundo turno das eleições frente à ex-primeira-dama Sandra Torres. Arévalo, de 64 anos, venceu as eleições com um firme discurso anticorrupção, um mal endêmico no país.

Após as eleições, observadores locais e internacionais afirmaram que não havia evidências de fraude. Segundo o juiz Gabriel Aguilera, as atas de votação apreendidas correspondiam ao primeiro turno das eleições, realizado em 25 de junho, quando Arévalo avançou para o segundo turno celebrado em 20 de agosto, no qual saiu vencedor. Arévalo tem denunciado as operações sucessivas do Ministério Público contra o TSE - inclusive batidas anteriores - como um "golpe de Estado em curso", destinado a impedir que assuma a Presidência em 14 de janeiro, em substituição ao direitista Alejandro Giammattei.

O Departamento de Estado informou que estava "tomando medidas ativas para impor restrições de visto a pessoas que continuam minando a democracia na Guatemala, inclusive membros atuais e anteriores do Congresso, atores judiciais e qualquer outra pessoa que participe de tal comportamento".