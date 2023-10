Dez cubanas morrem em acidente de trânsito no México

Inicialmente, as autoridades de Chiapas haviam informado que o número de pessoas feridas era de 25, mas o INM apontou que 27 cubanas, incluindo cinco menores, viajavam no caminhão.

O Instituto Nacional de Migração (INM) informou, em um comunicado, que outras 17 mulheres, também de Cuba, ficaram feridas gravemente no acidente ocorrido durante a madrugada.

Um acidente de trânsito no estado mexicano de Chiapas (sul), o segundo em menos de uma semana envolvendo migrantes, deixou, neste domingo (1), dez cubanas mortas, incluindo uma menor, que viajavam clandestinamente em um caminhão de carga que capotou.

Segundo um relatório da polícia, entre as feridas há três meninas de seis, sete e 12 anos, além de uma adolescente de 17. As demais têm entre 18 e 60 anos.

"De acordo com as primeiras informações, o motorista dirigia em excesso de velocidade, perdeu o controle do veículo e capotou (...) O motorista fugiu", detalhou o INM.

O acidente ocorreu em um trecho que liga Pijijiapan a Tonalá, na região da costa do Pacífico de Chiapas, rota habitualmente usada pelos traficantes de pessoas e migrantes que tentam chegar aos EUA.

"O INM estabelecerá comunicação com as autoridades consulares com o objetivo de iniciar o procedimento administrativo para a repatriação dos corpos ao seu país de origem", acrescentou o comunicado.

O caminhão, cuja carroceria era parcialmente construída com madeira, ficou destruído, com as roupas, bolsas e mochilas levadas pelos ocupantes.