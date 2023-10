Darmstadt vence Werder Bremen e consegue 1ª vitória em seu retorno à Bundesliga

As equipes que brigam na parte de cima da tabela entraram em campo no sábado.

No outro jogo deste domingo, o Freiburg (8º) derrotou o Augsburg (14º) por 2 a 0, com gols de Vincenzo Grifo (5') e Philipp Lienhart (56').

"Defendemos a vitória com unhas e dentes. Estamos felizes", disse em entrevista à plataforma DAZN o treinador do Darmstadt, Torsten Lieberknecht.

Com esta vitória, o Darmstadt sobe para a 15ª posição, com 4 pontos, e sai da zona de rebaixamento. Por sua vez, o Werder Bremen é o 12º, com 6 pontos.

O Bayern de Munique, que era o líder antes do início da rodada, caiu para a terceira posição com o empate em 2 a 2 em sua visita ao RB Leipzig (5º).

Dadas as circunstâncias do jogo, o time bávaro pode inclusive se sentir satisfeito, já que saiu perdendo por 2 a 0 e conseguiu evitar a derrota com uma reação no segundo tempo, ao marcar com Harry Kane (57' de pênalti) e Leroy Sané (70').