Comunicado do Business Wire :PUMA

Jack Grealish, como um dos participantes desta iniciativa, compartilhou que é inacreditável para ele ser parte da família PUMA. "Obviamente, desde que entrei, meu desempenho em campo melhorou. Amo a marca, amo as chuteiras e acho que a segunda metade da última temporada foi a melhor que já joguei em minha carreira e, felizmente, coincidiu com minha entrada na PUMA. Unir-se à família é um sonho que se tornou realidade, pois é uma marca muito emblemática."

"Nossa família PUMA é o centro de nossa marca, co-criada com o brilhantismo de nossos excepcionais atletas e embaixadores que redefinem continuamente a essência dos esportes", disse Oana Leonte, Chefe de Acessórios de Marketing BU. "Ao comemorarmos com orgulho nosso 75º aniversário este ano, escolhemos um produto humilde mas simbólico, o gorro, para render homenagem às notáveis personalidades que marcaram seu legado na história de nossa marca: nossos embaixadores PUMA. Juntos, formam a Classe de 23, ao exemplificar o espírito de inovação e excelência que define a PUMA."

2023 significa uma longa jornada para a PUMA, feita com pessoas notáveis por trás dela. "Classe de 23" é a forma certa de homenagear embaixadores e talentos inspiradores com os quais a PUMA cooperou nos últimos 75 anos.

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Durante 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura ao criar produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida inspirados no desempenho e no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e automobilismo. Ela coopera com designers e marcas de renome para trazer influências esportivas à cultura de rua e à moda. O Grupo PUMA possui as marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas em todo o mundo e tem sede em Herzogenaurach / Alemanha.

