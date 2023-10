Atentado na capital da Turquia antes da abertura da sessão parlamentar

O ministério do Interior informou que dois policiais ficaram feridos no ataque executado por "dois terroristas". Um deles "detonou a carga explosiva que carregava e o outro foi neutralizado".

A vida dos agentes está fora de perigo, segundo a pasta.

A área do ataque, que não foi reivindicado, abriga vários ministérios e o Parlamento.

"Dois terroristas chegaram em um veículo às 9H30 (3H30 de Brasília) na porta de entrada da Direção Geral de Segurança do ministério do Interior e executaram um atentado com bomba", afirmou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya.

A forte explosão foi ouvida a vários quilômetros de distância. A onda expansiva derrubou diversas árvores.

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra um veículo cinza estacionando lentamente diante da sede da polícia. Um criminoso desce do carro e avança com uma arma na mão, antes de detonar a carga explosiva presa ao corpo diante da cabine de polícia.