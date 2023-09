Setembro mais chuvoso em 140 anos faz NY decretar emergência

A governadora do Estado, Kathy Hochul, declarou estado de emergência, pedindo que os moradores ficassem em casa e alertando aos que vivem em apartamentos abaixo do nível da rua para que se preparassem para o pior.

A tempestade de ontem foi precedida por dias de chuva intensa. Este é o setembro mais chuvoso de Nova York nos últimos 140 anos. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, até a manhã de ontem haviam caído mais de 30 centímetros de chuva no mês - índice superado apenas pelos 43 centímetros registrados em setembro de 1882.

Alto risco

A atenção das autoridades municipais se concentrou nos moradores que vivem em zonas de maior risco, dois anos depois que o furacão Ida causou inundações em porões que mataram 11 pessoas no Queens. Muitos desses apartamentos, a maioria ocupados por imigrantes ou pessoas de baixa renda, não podem ser alugados legalmente por não dispor de rotas de fuga em caso de inundação. "Até onde sabemos, nenhuma criança está em perigo", disse a governadora.

No entanto, algumas escolas pediram aos pais que voltassem para buscar seus filhos, o que os funcionários disseram mais tarde ser exatamente a "coisa errada a se fazer". "Manter a escola aberta sabendo que isso estava por acontecer é uma irresponsabilidade", disse Jessamyn Lee, mãe de duas crianças do Brooklyn.

As frustrações dos pais aumentaram ao longo do dia, à medida que se aproximava a hora de buscar os filhos nas escolas em meio às inúmeras interrupções no trânsito, que ameaçavam deixar as crianças presas em diferentes bairros e distritos.

Críticas