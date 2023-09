Seca perturba a vida dos moradores de Manaus

Não muito longe do ponto turístico onde se encontram as águas pretas do Rio Negro e as barrentas do Solimões, dois dos principais afluentes do Amazonas, um lago desapareceu, deixando exposta uma grande extensão de terra rachada. Onde estava o Lago do Aleixo resta apenas um pequeno curso d'água, um símbolo da gravidade da seca que afeta o estado do Amazonas e sua capital, Manaus, principal cidade da Amazônia Legal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Sobre o estreito curso d'água, um homem sem camisa empurra arduamente uma canoa onde leva uma geladeira. A água bate na altura dos joelhos.

À sua volta, é possível ver as bordas da floresta amazônica. Carregando uma pesada sacola plástica, Maria Auxiliadora da Silva, uma aposentada de 62 anos, tenta se equilibrar sobre o tronco de uma árvore jogado no chão para evitar afundar na lama perto do córrego, a caminho de casa. "A gente tem que resistir porque não tem para onde ir. Aí, o jeito é ficar aqui até a água voltar", diz ela à AFP, enquanto olha com tristeza para sua casa flutuante de madeira, encalhada no barro. "Olha o flutuante como está. Ele era bem direitinho, agora está desse jeito aí, meio acabado", diz a mulher, com os cabelos encaracolados e grisalhos presos em um coque. Nos arredores também há muitas embarcações encalhadas. Um grande barco regional de dois andares, destinado ao transporte de dezenas de passageiros, adernou. Na lateral, é possível ler seu nome: "Vitória de Jesus".

Graciete Abreu, uma agricultora de 47 anos, vende verduras em um mercado do distrito de Colônia Santo Aleixo, perto do lago que desapareceu, cerca de 20 km a leste do centro de Manaus.

Para levar suas mercadorias do seu sítio, às margens do Rio Negro, normalmente ela só precisaria viajar em uma pequena embarcação. Mas com a seca, tem que caminhar várias horas para chegar ao destino. "A gente pega a canoa e arrasta até onde dá. Aí a gente deixa ela e vai a pé de novo para o nosso roçado, onde a gente planta", conta esta mulher negra, que usa um boné azul com pedaços de tecido que a protegem do sol. Mas, segundo ela, além dos danos materiais, a seca também tem "efeitos psicológicos" para quem vê a paisagem mudada pela estiagem.