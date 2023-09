PSG empata sem gols com Clermont no Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain desperdiçou a chance de subir para a liderança do Campeonato Francês ao empatar em 0 a 0 com o vice-lanterna, o Clermont, neste sábado (30), pela 7ª rodada.

Quase uma semana depois da goleada no clássico com o Olympique de Marselha por 4 a 0, e antes do retorno à Liga dos Campeões com a visita ao Newcastle, o PSG foi parado pela boa atuação do goleiro Mory Diaw.

Com este empate fora de casa, o time parisiense sobe para a segunda posição na tabela, com os mesmos 12 pontos do Nice, que no domingo enfrenta o líder Brest.