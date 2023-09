Professora é presa por transportar 25 crianças em carro no Uzbequistão

A mulher disse que transportava as crianças para casa depois da aula. Elas estavam amontoadas no banco da frente, no porta-malas e no banco de trás. Saiba mais sobre o caso

Uma professora da escola primária foi presa por transportar 25 crianças em seu carro em Bukhara, no Uzbequistão. A educadora foi abordada por agentes do Serviço de Segurança Rodoviária e admitiu que transportava as crianças para casa após a aula regularmente. Ela foi acusada de condução perigosa.

No vídeo publicado nas redes sociais é possível ver três crianças no porta-malas do carro, seis no banco da frente e 16 no espaço do banco de trás. O carro é do modelo Chevrolet Spark, com capacidade para quatro passageiros.

Um vídeo postado no último dia 16 de setembro pelo Serviço de Segurança Rodoviária do país se espalhou nas redes sociais esta semana.