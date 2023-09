WASHINGTON:

As consequências de um 'shutdown' nos Estados Unidos

A iminente paralisação dos serviços públicos nos Estados Unidos afetará muitas áreas, dos funcionários públicos que não receberão salários aos cortes nos programas de ajuda alimentar, passando por atrasos em voos, com uma profundidade que variará de acordo com a duração do "shutdown".

(EUA orçamento parlamento aviação, 470 palavras, já transmitida)

=== ARMÊNIA AZERBAIJÃO CONFLITO ===

KORNIDZOR:

Nagorno-Karabakh perde quase toda população armênia após fuga de 100.000 habitantes

A região de Nagorno-Karabakh perdeu quase toda sua população armênia, com a entrada de mais de 100.000 refugiados na vizinha república da Armênia após a ofensiva militar vitoriosa do Azerbaijão no território.

(Armênia Azerbaijão conflito refugiados NagornoKarabakh, 740 palavras, já transmitida)

=== VATICANO RELIGIÃO CARDEAIS ===

CIDADE DO VATICANO:

Papa Francisco nomeia 21 novos cardeais

O papa Francisco nomeou neste sábado 21 novos cardeais, incluindo cinco latino-americanos, e 18 deles poderão votar na eleição do sucessor do jesuíta argentino.

(Vaticano religião papa, 740 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

PRISTINA:

Tensão persiste no Kosovo uma semana após confrontos mortais

Uma semana depois dos confrontos mortais no Kosovo que provocaram o agravamento da tensão, a possibilidade de reconciliação entre albaneses e sérvios parece muito distante.

(Kosovo política polícia Sérvia, 570 palavras, já transmitida)

BRATISLAVA:

Eleições legislativas na Eslováquia influenciarão ajuda à Ucrânia

Os eleitores da Eslováquia comparecem às urnas neste sábado (30) para legislativas que determinarão a política externa do país e o apoio de Bratislava à Ucrânia nos próximos anos.

(Eslováquia eleições diplomacia política Ucrânia, 430 palavras, já transmitida)

LISBOA:

Portugueses lutam contra a crise da moradia

Estamos com medo do despejo a qualquer momento", afirma, preocupada Alcina Lourenço, uma moradora de Lisboa afetada pela crise habitacional, que o governo português não consegue superar, apesar das medidas anunciadas recentemente.

(Portugal moradia social governo manifestação turismo, 520 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

As consequências de um 'shutdown' nos Estados Unidos

A iminente paralisação dos serviços públicos nos Estados Unidos afetará muitas áreas, dos funcionários públicos que não receberão salários aos cortes nos programas de ajuda alimentar, passando por atrasos em voos, com uma profundidade que variará de acordo com a duração do "shutdown".

(EUA orçamento parlamento aviação, 470 palavras, já transmitida)

Também anunciada em Principais Notícias

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

TROMSO:

Termina a migração das renas por fiordes, geleiras e montanhas da Noruega

Um rebanho de renas atravessa os fiordes, escala montanhas e nada entre as geleiras para completar uma longa jornada pelo norte da Noruega em direção aos pastos onde passarão o inverno.

(Noruega meio ambiente animais natureza)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]