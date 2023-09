Napoli goleia Lecce e se recupera antes de receber Real Madrid na Champions

O Napoli, atual campeão da Itália, emendou sua segunda goleada consecutiva neste sábado (30), ao bater o Lecce fora de casa por 4 a 0, subindo provisoriamente para a terceira posição do Campeonato italiano, antes dos outros resultados da 7ª rodada.

Após uma sequência de três jogos sem vencer, o time napolitano, que nesta semana já goleou a Udinese (4 a 1), parece se recuperar no momento ideal, antes de receber o Real Madrid, na próxima terça-feira, pela Liga dos Campeões.

Justamente pensando no duelo com os espanhóis, o técnico Rudi Garcia optou por deixar no banco o atacante nigeriano Victor Osimhen, que entrou na volta do intervalo e marcou o segundo do Napoli (51').