MP da Guatemala confisca atas eleitorais de eleições presidenciais

Em meio a confrontos com magistrados, o contestado Ministério Público (MP) da Guatemala apreendeu, neste sábado (30), as atas das últimas eleições em uma operação de busca e apreensão no tribunal eleitoral, uma ação criticada pela comunidade internacional.

"Não somos mais responsáveis por nenhuma ata. Eles levaram todas as caixas com todos os resultados", disse a jornalistas a juíza Blanca Alfaro após momentos de tensão na sede do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), no centro da capital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alfaro e outros juízes contrários à retirada dos documentos entraram em confronto e discutiram com vários policiais e promotores no momento em que os agentes retiravam as caixas com as atas, segundo uma transmissão no Facebook feita pelo TSE.