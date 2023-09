Milan vence Lazio e coloca pressão na Inter; Napoli goleia

O Milan fez o dever de casa e venceu a Lazio por 2 a 0 neste sábado (30), em San Siro, para assumir provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano, antes de a Inter de Milão enfrentar a Salernitana no último jogo do dia.

Os dois arquirrivais estavam empatados com 15 pontos antes do início desta 7ª rodada, com a Inter em primeiro pelo critério de saldo de gols, mas agora os 'rossoneri' abrem três pontos de vantagem e colocam pressão sobre os 'nerazzurri'.

O americano Christian Pulisic, com assistência do português Rafael Leão, abriu o placar no início do segundo tempo (60').