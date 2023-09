EUA a poucas horas de uma paralisação orçamentária

Nem o Senado, controlado pelos democratas, nem a Câmara de Representantes, com maioria republicana, conseguiram aprovar um projeto de lei para prorrogar o orçamento federal que expira neste sábado à meia-noite (1H00 de Brasília, domingo).

Exceto por um acordo de última hora, que parece improvável, a maior economia do planeta entrará em um funcionamento com marcha lenta a partir de domingo: 1,5 milhão de funcionários públicos deixarão de receber salário, o tráfego aéreo será prejudicado e muitos serviços públicos serão interrompidos.

Mas a uma ajuda de valor tão elevado à Ucrânia parece cada vez mais incerta, diante do rumo das negociações.

Os congressistas leais ao ex-presidente Donald Trump, que têm um poder de influência desproporcional diante da escassa maioria republicana na Câmara de Representantes, já levaram os Estados Unidos à beira de um precipício político e financeiro há quatro meses com a questão do aumento do teto da dívida.

Trump, que pode enfrentar Biden nas eleições de 2024, ordenou a seus congressistas que "paralisem" o governo federal, a menos que os democratas aceitem "todas" as suas ajudas orçamentárias.

Para Biden não há dúvidas: a bola está do lado dos republicanos na Câmara de Representantes. Porém, o presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, eleito para o cargo após negociações com os trumpistas, acusou os democratas de desejarem "paralisar o governo".