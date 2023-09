Eleitores das Maldivas votam para presidente com China e Índia como pano de fundo

Os eleitores das Maldivas votaram neste sábado (30) no segundo turno das eleições presidenciais, que são consideradas um referendo sobre se o arquipélago deve continuar privilegiando os vínculos com Índia ou orientar sua política externa para a China.

O atual presidente, Ibrahim Mohamed Solih, tenta obter o segundo mandato, após um primeiro período de governo marcado pelos esforços para melhorar as relações com a Índia, uma aliada tradicional do arquipélago, mas que enfrenta a concorrência da China.

O favorito na disputa, no entanto, é Mohamed Muizzu, líder de um partido que defendeu a aproximação com a China quando esteve no poder e que deseja o retorno à órbita de influência de Pequim.