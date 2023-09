Eleições legislativas na Eslováquia influenciarão ajuda à Ucrânia

Os eleitores da Eslováquia comparecem às urnas neste sábado (30) para legislativas que determinarão a política externa do país e o apoio de Bratislava à Ucrânia nos próximos anos.

A votação no país do centro da Europa de 5,4 milhões de habitantes, membro da União Europeia e da Otan, terminará às 20H00 GMT (17H00 de Brasília). Os resultados devem ser divulgados no domingo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A grande disputa envolve o partido Smer-SD, do ex-primeiro-ministro Robert Fico, e a legenda Eslováquia Progressista, de Michal Simecka, vice-presidente do Parlamento Europeu.