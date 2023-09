Economia dos EUA pode parar a partir de amanhã

As agências federais dos Estados Unidos poderão parar a partir de amanhã, 1º de outubro, por causa do impasse no Congresso sobre a votação do projeto de lei para estender o orçamento, cujo término está previsto para hoje (30) à meia noite. Nem o Senado, controlado pelos democratas, do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nem a Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos chegaram a um consenso sobre o tema.

Se confirmada, a paralisação deve afetar a prestação de serviços de segurança pública, os programas de assistência alimentar e provocar atrasos nos serviços de saúde, causando transtornos no dia adia de milhões de americanos

Na última sexta-feira (29), os republicanos linha-dura na Câmara dos Representantes dos EUA rejeitaram um projeto de lei proposto por seu líder para financiar temporariamente o governo. Numa votação de 232-198, a Câmara derrotou a medida que prolongaria o financiamento governamental por 30 dias e evitaria um encerramento.