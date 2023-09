City sofre 1ª derrota no Inglês; Tottenham vence Liverpool

Um gol contra do português Rúben Dias colocou os 'Wolves' em vantagem aos 12 minutos, até os 'Citizens' chegarem ao empate no segundo tempo com o argentino Julián Álvarez (57') marcando em cobrança de falta.

O Manchester City, eliminado da Copa da Liga Inglesa no meio de semana pelo Newcastle, sofreu agora sua primeira derrota no Campeonato Inglês, ao cair para o Wolverhampton por 2 a 1 neste sábado (30), pela 7ª rodada.

Mas as esperanças de virada duraram apenas nove minutos, até quando o sul-coreano Hee-Chan Hwang fez o segundo gol do Wolverhampton (66').

"Eles mereceram. Nós tivemos chances, mas eles jogaram muito bem. Estávamos bem organizados, mas quando o adversário é mais rápido, temos que aceitar", analisou o técnico do City, Josep Guardiola.

Mesmo com o tropeço, o Manchester City se manteve na liderança da Premier League graças à derrota do Liverpool (4º) por 2 a 1 para o Tottenham, novo vice-líder.

Os 'Reds' terminaram a partida com nove jogadores em campo, com as expulsões de Curtis Jones (26') e Diogo Jota (69').

Dez minutos depois do cartão vermelho para Jones, o Tottenham saiu na frente com o sul-coreano Son Heung-min (36'), que marcou seu sexto gol em sete jogos no campeonato.

O Liverpool chegou ao empate no final da primeira etapa com gol do holandês Cody Gakpo (45'+4), que se lesionou ao marcar e foi substituído por Jota.