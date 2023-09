Cerca de mil agentes intervêm em cidade do Equador tomada pelo crime

Ao menos mil agentes, entre policiais e militares, entraram, neste sábado (30), em Durán, cidade vizinha a Guayaquil e foco da violência do crime organizado no Equador, informaram as autoridades.

Fortemente armados, os agentes fizeram batidas em residências e percorreram as empoeiradas ruas de bairros pobres em busca de armas, explosivos e drogas. Durante a operação, foram encontrados fuzis, revólveres, cerca de 1.500 munições, coletes à prova de balas e explosivos, segundo um balanço das Forças Armadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente equatoriano, Guillermo Lasso, acompanhou o início das operações com um apelo aos agentes usarem as armas contra as quadrilhas, um mal crescente no país, juntamente com o narcotráfico.