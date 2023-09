Candidato pró-China vence eleições presidenciais nas Maldivas

Um candidato pró-China venceu, neste sábado (30), as eleições presidenciais nas Maldivas e prometeu reduzir a dependência do arquipélago em relação à Índia para privilegiar os vínculos com Pequim.

Mohamed Muizzu, um engenheiro civil de 45 anos, que é prefeito da capital, Malé, obteve 54% dos votos sobre o presidente em fim de mandato Ibrahim Mohamed Solih, aliado da Índia.

Muizzu tinha vencido o primeiro turno, com 46% dos votos, com uma vantagem de 15.000 sobre o adversário.