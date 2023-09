Wall Street fecha sem tendências definidas antes de um fim de semana de incertezas

A bolsa de Nova York encerrou sem tendências definidas, nesta sexta-feira (29), sua última sessão do mês e do trimestre, antes de um fim de semana de incertezas pela falta de um acordo no Congresso americano para prorrogar a lei orçamentária.

O risco de uma paralisação dos serviços federais nos Estados Unidos manteve a bolsa em clima de expectativa. O índice Dow Jones registrou queda de 0,47%, enquanto o S&P 500 recuou 0,27%. O Nasdaq, em contrapartida, conseguiu se manter na superfície e registrou uma alta modesta de 0,14%.

Os Estados Unidos estão a caminho de uma paralisação orçamentária devido a uma batalha política na Câmara de Representantes.