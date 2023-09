Suprema Corte dos EUA analisará leis de Flórida e Texas sobre redes sociais

A Suprema Corte dos Estados Unidos disse nesta sexta-feira (29) que analisará a constitucionalidade de duas leis estaduais, na Flórida e no Texas, que restringem a atuação das redes sociais contra a desinformação política, faltando pouco mais de um ano para as eleições.

"Durante mais de 200 anos, os tribunais têm defendido a Primeira Emenda para proteger os cidadãos e as empresas privadas das tentativas do governo de controlar o discurso", declarou o presidente da CCIA, Matt Schruers.

O caso foi levado à mais alta instância do país por associações que representam as grandes empresas tecnológicas - a Computer & Communications Industry Association (CCIA) e a NetChoice -, para as quais as plataformas têm liberdade de tratar os conteúdos como bem entenderem.

A decisão, no entanto, foi rejeitada por três juízes conservadores, para os quais a "inovadora" lei do Texas que rege a atividade das principais plataformas necessitava de tratamento especial, e a jurisprudência em matéria de liberdade de expressão não era necessariamente adequada para abordar esse tema.

"Este é um princípio fundamental da democracia, e estamos felizes que a Suprema Corte o tenha reconhecido", acrescentou.

As leis do Texas e da Flórida entraram em vigor no momento em que Washington luta para atualizar as leis federais que regem a vida on-line, e os estados estabelecem cada vez mais as suas próprias regras.

"As grandes plataformas de redes sociais são o novo espaço público para comunicação, protesto, discurso e expressão, mas isso não as torna necessariamente um fórum público regulamentado pelo governo", disse o professor Roy S. Gutterman, do Centro Tully para a Liberdade de Expressão, da Universidade de Syracuse.