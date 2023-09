Sindicato deve expandir paralisação das montadoras nos EUA e entrar na 3ª semana de greves

O sindicato United Auto Workers (UAW) está pronto para convocar mais paralisações na sexta-feira, 29, dando início a terceira semana de greves. Espera-se que o presidente do UAW, Shawn Fain, divulgue as novas metas do local durante uma transmissão ao vivo para os membros às 11 horas (horário de Brasília) desta sexta.

Na quinta-feira, havia cerca de 6 mil funcionários fora do trabalho ou em risco de serem demitidos devido aos efeitos das greves em instalações, de acordo com as divulgações das empresas.

Desde o início das greves até quinta-feira, a estimativa de perda de produção decorrente da paralisação totalizou cerca de 36 mil veículos, de acordo com a empresa de pesquisa GlobalData. As três empresas juntas produziram cerca de 600 mil veículos por mês, em média, este ano até agosto.

A redução na produção provavelmente não será sentida pelos compradores de carros por várias semanas, porque as empresas tinham suprimentos desses veículos nas concessionárias ou em trânsito para as lojas. A maior preocupação entre os revendedores é a iminente escassez de peças devido à paralisação dos centros de distribuição.

As negociações entre o sindicato e as três empresas continuaram nesta semana, mas sem avanços significativos.

O sindicato tem pressionado por aumentos salariais de até 40% ao longo de quatro anos, juntamente com o retorno dos ajustes de custo de vida e mais tempo livre remunerado.

As empresas fizeram uma contraproposta com aumentos salariais de cerca de 20%, além de outros benefícios, e coletivamente classificaram as ofertas como as mais competitivas que já fizeram na história. Fonte: Dow Jones Newswires