Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, será julgado por fraude na próxima semana

Sua história, que parece um roteiro de Hollywood, vai da ascensão meteórica de um empresario carismático que parecia disposto a ajudar as criptomoedas a ganhar respeito e estabilidade, mas caiu em pleno voo.

Se condenado, o jovem de 31 anos pode passar o resto de sua vida na prisão, já que as sete acusações que enfrenta somam um pena de várias décadas.

Até 2022, "SBF", como é apelidado, seduziu o mercado com sua capacidade para construir a segunda maior plataforma de câmbio de criptomoedas do mundo em apenas dois anos, um setor ainda não muito compreensível para os meios de comunicação, os políticos e o público no geral.

Com dezenas de projetos, uma fortuna estimada em 26 bilhões de dólares (131 bilhões de reais na cotação atual) e sempre de bermudas, Sam Bankman-Fried personificou o mundo das criptomoedas.

Porém, seu castelo começou a desmoronar no início de novembro, após acusações que indicavam que os fundos de alguns clientes da FTX foram utilizados, sem seu conhecimento, para financiar uma filial da empresa, a Alameda, e realizar investimentos arriscados.

O pânico imediatamente se instalou. Investidores particulares e parceiros comerciais correram para resgatar seu dinheiro, a ponto de afundar a FTX que declarou falência.

Quando a poeira baixou, faltavam cerca de 8,7 bilhões de dólares (43 bilhões de reais), segundo o responsável por administrar sua liquidação.