Quatro pessoas são presas por produzirem drogas dentro de creche em Nova York; um bebê morreu

A polícia dos Estados Unidos prendeu nesta semana a última pessoa que enfrenta acusações no que os investigadores descreveram como um laboratório de drogas em uma creche de Nova York, no mesmo ambiente onde as crianças brincavam e cochilavam. Um menino de 1 ano morreu e três outras crianças ficaram doentes por aparente exposição a opioides.

Investigadores norte-americanos procuraram Felix Herrera Garcia, 34, durante quase duas semanas antes de ele ser detido pelas autoridades no México. Ele foi transferido para custódia dos EUA na noite de quarta-feira, 27, na Califórnia, de acordo com promotores federais em Manhattan. Sua esposa, que era a operadora da creche, e outros dois homens já haviam sido presos.

A busca começou depois de o bebê Nicholas Dominici, de 1 ano, morrer repentinamente na creche do Bronx, no dia 15 de setembro. Durante a soneca, outras crianças do centro apresentaram sintomas de envenenamento por opioides e precisaram ser reanimadas com o medicamento Narcan.