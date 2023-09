=== ARMÊNIA AZERBAIJÃO REFUGIADOS ===

IEREVAN:

Nagorno-Karabakh conta seus mortos após fuga de armênios

O êxodo de armênios de Nagorno-Karabakh continua nesta sexta-feira (29), um dia depois de ter sido anunciada a dissolução da sua república separatista no território do Azerbaijão, onde aumentou o número de mortos da explosão de um depósito de combustíveis no início da semana.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CIDADE DO MÉXICO:

Seis corpos encontrados no norte do México são de jovens sequestrados

As autoridades do México confirmaram, na quinta-feira (28), a morte de seis dos sete jovens sequestrados no domingo no estado de Zacatecas (centro-norte), um dos mais assolados pela violência do narcotráfico.

-- EUROPA

MADRI:

Após fracasso de Feijóo, Sánchez inicia corrida contra o tempo por novo mandato

Após a consumação do fracasso do líder da direita, Alberto Núñez Feijóo, o socialista Pedro Sánchez inicia uma complexa corrida contra o tempo para tentar obter um novo mandato como primeiro-ministro no Parlamento da Espanha, mas para isso precisará do apoio dos independentistas catalães, que não param de aumentar suas exigências

MADRI:

Alberto Núñez Feijóo, uma aposta frustrada da direita espanhola

Alberto Núñez Feijóo assumiu a liderança da direita espanhola com o objetivo de devolvê-la ao poder, mas viu, nesta sexta-feira (29), a maioria dos deputados espanhóis certificarem seu fracasso no Parlamento, ao rejeitarem sua candidatura para presidente do governo.

EISENHUTTENSTADT:

Alemanha sob pressão diante de novo fluxo de refugiados

Na fronteira da Alemanha com a Polônia, o centro de recepção de migrantes de Eisenhüttenstadt está saturado: "A cada dia chegam quase 100 pessoas. E o número deve aumentar para 120", prevê o diretor do local.

-- ÁSIA

QUETTA:

Mais de 40 mortos no Paquistão em ataque contra celebração religiosa

Mais de 40 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta sexta-feira (29) em um atentado suicida contra uma procissão religiosa na província paquistanesa do Baluchistão.

DANDONG:

A espera em vão pela abertura da fronteira entre China e Coreia do Norte

Trabalhadores norte-coreanos bloqueados e comerciantes que dependem do intercâmbio com o país vizinho veem poucos indícios de uma reabertura da fronteira com a China em curto prazo, apesar da recente viagem internacional do líder Kim Jong-un.

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Inflação na zona do euro mantém queda e registra menor nível em dois anos

A inflação na zona do euro prosseguiu a trajetória de queda em setembro e registrou o resultado de 4,3% em termos anuais, o menor nível desde outubro de 2021, mas que continua muito acima da meta do Banco Central Europeu (BCE).

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

JOHANNESBURGO:

África do Sul testa novo método de prevenção do HIV

A África do Sul, um dos países do mundo mais afetados pelo HIV, começará a testar um novo método de prevenção contra o vírus com um anel vaginal que libera um medicamento antirretroviral, anunciou nesta sexta-feira (29) o Fundo Global de combate à aids.

BERLIM:

Caminhão a hidrogênio, uma aposta incerta para substituir o diesel

Quando o caminhão atravessou o centro de Berlim, não havia ruído de motor capaz de abafar os aplausos: o veículo movido a hidrogênio acabou de bater um recorde de autonomia, que destaca o potencial desta tecnologia limpa.

PARIS:

Jogos eletrônicos apostam nos velhos ídolos do esporte

Kobe Bryant na capa do jogo de basquete NBA 2K24, Pelé e Johan Cruyff entre os ícones do novo EA FC24. Os editores de videogames esportivos estão apostando em velhos ídolos para atingir um público "intergeracional".

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

