Nagorno-Karabakh conta seus mortos após fuga de armênios

O êxodo de armênios de Nagorno-Karabakh continua nesta sexta-feira (29), um dia depois de ter sido anunciada a dissolução da sua república separatista no território do Azerbaijão, onde aumentou o número de mortos da explosão de um depósito de combustíveis no início da semana. Em sua fuga das tropas do Azerbaijão pela única estrada que liga este enclave à República da Armênia, os refugiados ocuparam um depósito na segunda-feira para obter combustível. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Uma explosão provocou pelo menos 170 mortes, segundo um balanço atualizado divulgado nesta sexta-feira pelas autoridades separatistas do enclave montanhoso. A revisão foi drástica, já que o balanço anterior era de 68 mortos e 100 desaparecidos.

"Até o momento, foram encontrados os restos mortais de 170 pessoas", que foram "entregues ao serviço forense", afirmaram as autoridades em um comunicado. A tragédia deixou 349 pessoas feridas, a maioria com queimaduras graves. Quase 600 pessoas morreram na ofensiva relâmpago executada pelas forças do Azerbaijão, que forçou a rendição dos separatistas armênios em 20 de setembro. Os combates deixaram cerca de 200 soldados mortos de ambos os lados. A rendição provocou o êxodo de dezenas de milhares de civis armênios deste enclave, que fica dentro das fronteiras internacionais do Azerbaijão e foi cenário de duas guerras, uma no início da década de 1990 e outra em 2020.

As autoridades da república, conhecida pelos armênios como Artsakh, decretaram, na quinta-feira, a autodissolução a partir de 1º de janeiro. O anúncio foi recebido com dor na República da Armênia, onde um apresentador de televisão começou a chorar ao ler a notícia, uma imagem que se tornou viral no país. Em poucos dias, 88.780 pessoas, ou seja, quase 75% dos 120.000 habitantes do território, abandonaram suas casas, segundo o balanço mais recente publicado por Ierevan. Os armênios de Nagorno-Karabakh temem retaliações por parte do Azerbaijão, que com esta vitória militar recuperará efetivamente o território que escapou ao seu controle durante três décadas.

Nagorno-Karabakh, de maioria armênia e cristã, separou-se do Azerbaijão, de maioria muçulmana, durante a desintegração da União Soviética. Desde então, os armênios do enclave, que contaram com o apoio de Ierevan, permaneceram em confronto com o governo do Azerbaijão, contra o qual travaram duas guerras, uma de 1988 a 1994 e a segunda em 2020, quando perderam vários territórios. Entre os refugiados que a AFP encontrou na cidade armênia fronteiriça de Goris, todos ressaltam a "crueldade" deste último conflito e o terror com a chegada de soldados inimigos.