Moscou celebra aniversário de anexação de regiões ucranianas

"Bem-vindos ao lar", proclamou Putin pouco tempo depois, no primeiro concerto de comemoração pela anexação na Praça Vermelha. A Ucrânia e seus aliados ocidentais consideram o decreto "ilegal".

Em setembro de 2022, sete meses após o início da ofensiva russa na Ucrânia, o presidente Vladimir Putin assinou o decreto de anexação das regiões de Donetsk e Luhansk, que formam o Donbass, assim como Zaporizhzhia e Kherson, no sul.

Os quatro territórios "voltaram à sua pátria histórica", declarou Putin durante a ocasião em 30 de setembro de 2022, marcado como o "Dia da Reunificação".

Os participantes hastearam bandeiras russas em frente ao palco do evento, e o lema "Uma nação, uma família, uma Rússia" era destacado nos telões.

"O Donbass é a nova Rússia", indicava outro slogan, em referência ao projeto de criação de um território russo nesta bacia mineira do leste ucraniano - algo que Kiev denunciou como "imperialista".

Embora a presença do presidente russo na Praça Vermelha não seja esperada este ano, o apresentador do evento deixou uma mensagem similar logo no início das comemorações.

"Há exatamente um ano, a justiça histórica triunfou", afirmou, antes do show começar. "Os territórios russos se uniram na Rússia. A Rússia não abandona os seus. Somos um só país", acrescentou, enquanto a multidão entoava: "Rússia!".

Antes do início da celebração, o público desfrutou do clima na praça com sorvete, cantorias e aproveitou o espaço para tirar fotos.