Mais quatro funcionários detidos em investigação sobre inundações na Líbia

O procurador-geral da Líbia ordenou a prisão de mais quatro funcionários no âmbito da investigação pelas inundações que devastaram a cidade de Derna em 10 de setembro e deixaram milhares de mortos.

As enchentes, causadas pela tempestade Daniel, foram agravadas pelo rompimento de duas represas e deixaram 3.893 mortos e milhares de desaparecidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O procurador-geral do governo internacionalmente reconhecido, com sede em Trípoli, emitiu um mandado de detenção para quatro funcionários na noite de quinta-feira, e as forças no poder no leste prosseguiram com as detenções.