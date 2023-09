Lille é condenado a pagar 2 milhões de euros a Marcelo Bielsa

Ambas as partes já receberam a notificação da decisão. "Do ponto de vista do tribunal, nós ganhamos" comentou Wambeke, "porque o tribunal de apelação confirmou a falta grave", apontada pelo Lille para justificar a demissão.

Na primeira instância, em julho de 2021, o tribunal do trabalho rejeitou todas as reivindicações de Bielsa.

Contratado após a compra do clube pelo empresário Gerardo Lopez no início de 2017, o técnico argentino tinha como objetivo "mudar a dimensão" da equipe, mas foi demitido após 13 jogos, com o time na vice-lanterna do Campeonato Francês.

O tribunal de apelação considerou que o pré-contrato assinado entre Lille e Bielsa em 14 de fevereiro de 2017 e o enviado para a homologação da Liga de Futebol Profissional (LFP) em 1º de julho eram "ambos válidos", explicou Wambeke à AFP.

Esse pré-contrato, ao contrário do que foi assinado posteriormente, incluía uma cláusula denominada "paraquedas", que estipulava que, "se o clube decidir, por qualquer motivo, demitir o técnico de suas funções", teria que "compensá-lo mediante o pagamento de todas as quantias indicadas".

O tribunal de apelação reduziu o montante previsto, avaliando os prejuízos sofridos por Bielsa em 2 milhões de euros, uma soma "decepcionante" para Cabagno.

Marcelo Bielsa, um dos treinadores mais prestigiados do mundo, também é conhecido pelo seu perfil explosivo. Atualmente, ele dirige a seleção do Uruguai.