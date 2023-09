Justiça espanhola arquiva investigação por morte de John McAfee na prisão

A investigação sobre a morte em 2021 em uma prisão espanhola de John McAfee, criador do famoso antivírus que leva seu sobrenome, foi encerrada em definitivo, informou a Justiça nesta sexta-feira (29), considerando que o empresário americano cometeu suicídio.

"Não há nada no relatório forense de necropsia definitivo que contradiga (...) as conclusões do informe médico preliminar, nada que questione as conclusões do procedimento de inspeção ocular, tudo coincide", afirma a decisão da Audiência de Barcelona, tornada pública nesta sexta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para os magistrados, "não há indícios de nada diferente de uma morte violenta de origem suicida", nem mesmo no recurso interposto pela esposa do cientista da computação americano, que desde o início questionou a tese do suicídio, para reativar a investigação.