Juiz do 'caso Rubiales' convoca técnico da seleção masculina da Espanha como testemunha

O técnico da seleção masculina da Espanha, Luis de la Fuente, foi convocado como testemunha pelo juiz à frente do caso que investiga o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales pelo beijo forçado e supostas coações à jogadora Jenni Hermoso.

O juiz Francisco de Jorge marcou para o dia 20 de outubro a audiência com De la Fuente, assim como com o diretor de comunicação da RFEF, Pablo García Cuervo, e o vice-diretor de comunicação, Enrique Yunta, também como testemunhas, informaram fontes judiciais nesta sexta-feira (29).

O magistrado também marcou para 27 de outubro os depoimentos do diretor de gabinete de Rubiales, José María Timón, do psicólogo da seleção feminina da Espanha, Javier López Vallejo, e do responsável pelo departamento de "compliance" da RFEF, Javier Puyol.