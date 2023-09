Inflação na zona do euro registra menor nível em dois anos

A inflação na zona do euro caiu a 4,3% em setembro, o menor nível desde outubro de 2021, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira (29) pela agência europeia de estatísticas Eurostat.

Em agosto, a inflação calculada pela Eurostat foi de 5,2% em termos anuais. O resultado de setembro ficou abaixo da projeção da consultoria Factset, que apontava uma inflação de 4,5%.

A Eurostat afirmou que o setor de alimentos (medido em conjunto com o tabaco e as bebidas alcoólicas) permaneceu como o principal vetor da inflação, com um aumento de 8,8% em setembro.